الأردن يسجل رقماً منخفضاً بعدد إصابات فيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

سجل الأردن اليوم الإثنين، ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





ووفق وزارة الصحة في البلاد، فإن جميع الإصابات الجديدة، خارجيّة، حيث توزعت إلى حالتين بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر، (من السعوديّة)، وحالة من مركز حدود الكرامة لشخص من جنسيّة عربيّة، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.



وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1167 حالة، فيما سجلت الوزارة 15 حالة شفاء سجلت اليوم.



رام الله - دنيا الوطن