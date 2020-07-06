زوارق الاحتلال تطلق نيرانها بشكل عنيف اتجاه مركب صيد غرب ميناء رفح

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت مصادر محلية اليوم الإثنين، إن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل عنيف اتجاه مركب صيد يعمل على بعد أربعة أميال غرب ميناء رفح، جنوب قطاع غزة.



وأكدت صفحة "توثيق الانتهاكات الاسرائيلية بحق صيادي غزة" على موقع (فيسبوك) بأن زوارق الاحتلال قامت بملاحقة ومحاصرة القارب.