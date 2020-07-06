مجلس الوزراء يُحدد موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة

أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، أنه تقرر الإعلان عن نتائج الثانوية العامة "التوجيهي"، السبت المقبل، مشيراً إلى أنه تم اعتماد توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بتوفير التجهيزات الصحية لمحافظة الخليل لمواجهة جائحة (كورونا).





واعتمد مجلس الوزراء نموذج التعليم المدمج الذي يشمل التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد ووفق الاجراءات الصحية، وقرر تشكل لجنة وزارية لمساندة ودعم جهود وزارة التربية والتعليم للعودة للمدارس في ظل جائحة الكورونا.





ووافق مجلس الوزراء، على طلبات استجار مقار حكومية في حلحول ونابلس.





رام الله - دنيا الوطن