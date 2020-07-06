الكويت تعلن موعد استئناف إقامة صلاة الجمعة بالمساجد

أعلنت الكويت اليوم الإثنين، أنها ستستأنف إقامة صلاة الجمعة بالمساجد اعتباراً من 17 تموز/يوليو المقبل.



وسجلت البلاد اليوم، خمس حالات وفاة جديدة بالفيروس، خلال الساعات 24 الماضية، لتبلغ عدد حالات الوفاة التي تم تسجيلها 373.



كما أعلنت وزارة الصحة عبر (تويتر)، تخطي عدد المصابين بالفيروس، حاجز الخمسين ألفا، ليصل إلى 50644 مصاباً بعد تسجيل 703 إصابات جديدة، في حين بلغ عدد المتعافين 41001 حتى الآن.



واتخذت الكويت سلسلة من الإجراءات تعد الأقسى على مستوى دول الخليج منذ بداية وصول المرض إليها.



رام الله - دنيا الوطن