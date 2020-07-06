طالع: تحديد معدلات القبول لدرجة البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي





وقرر المجلس وفق بيان للوزارة، السماح بدراسة تخصصي الطب وطب الأسنان لطلبة الفرع العلمي فقط، وبمعدل (85%) فأعلى في الثانوية العامة، كما يسمح دراسة تخصص الصيدلة لطلبة الفرع العلمي فقط، وبمعدل (80%) فأعلى في الثانوية العامة.



ويسمح بدراسة تخصص الهندسة لطلبة الفرع العلمي والفرع الصناعي و فرع تكنولوجيا المعلومات فقط، وبمعدل (80%) فأعلى في الثانوية العامة، بينما يسمح دراسة تخصص الحقوق لطلبة الفرع العلمي والفرع الأدبي والفرع الشرعي فقط، وبمعدل (75%) فأعلى في الثانوية العامة.



ويسمح بدراسة تخصص التمريض لطلبة الفرع العلمي بمعدل (70%) فأعلى في الثانوية العامة، ولطلبة الفرع الأدبي بمعدل (80%) فأعلى في الثانوية العامة فقط.



كما يسمح دراسة تخصصات: (العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، والتخدير والإنعاش، والتغذية، وفنيي الأشعة، وفنيّي الأسنان، والبصريات، وفني مختبرات طبية) للفرع العلمي فقط، وبمعدل (70%) فأعلى في الثانوية العامة.



ويسمح دراسة باقي التخصصات بمعدل (65%) فأعلى في الثانوية العامة، على أن يتناسب فرع الثانوية العامة مع حقل الدراسة الجامعية.



وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها لن تصادق أو تعادل أي شهادة مخالفة لهذه التعليمات لاحقاً.



رام الله - دنيا الوطنأعلن مجلس التعليم العالي، في جلسته التي عقدت برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، اليوم الاثنين، عن معدلات القبول لدرجة البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وغير الفلسطينية بدءاً من الفصل الأول للعام الدراسي 2020 - 2021.