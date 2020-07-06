دولي

اتخذ إجراءات جديدة.. نتنياهو: إسرائيل على بعد خطوة من العودة للإغلاق الشامل

اتخذ إجراءات جديدة.. نتنياهو: إسرائيل على بعد خطوة من العودة للإغلاق الشامل
نتنياهو وغانتس
رام الله - دنيا الوطن
صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الإثنين، على سلسلة من الإجراءات الوقائية، والتي سيتم بموجبها إغلاق قاعات الأفراح والعروض الثقافية والنوادي الليلية ومعاهد الرياضة وبرك السباحة العامة. 

ويأتي ذلك بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس (كورونا) في إسرائيل، وفي محاولة لمواجهة الموجة الثانية من تفشي الوباء.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الجلسة التي عقدتها الحكومة بعد ظهر اليوم وناقشت تشديد المزيد من الإجراءات والقيود للتعامل مع حالة تفشي (كورونا)، مجددًا أنّ إسرائيل على بعد خطوة واحدة من العودة للإغلاق الشامل.

هذا وأقرت الحكومة الإسرائيلية أيضا، تقييد الصلوات والتجمهرات بشكل أكبر، لتشتمل على 19 شخصاً فقط وبخلاف توصيات وزارة الصحة بمنعها بتاتًا. 

أما بشأن المطاعم، فلن يسمح باستقبال أكثر من 20 شخصًا داخل المطعم وما يزيد عن 30 في الخارج وذلك بالحفاظ على التباعد.

كما فرضت تقييدات على الحافلات وعملية نقلها للمسافرين، حيث لن يتم استيعاب أكثر من 20 راكبًا، وتبقى النوافذ مفتوحة دون تشغيل المكيفات.

وفيما يتعلق بالشواطئ فإنها ستبقى مفتوحة، بحسب القيود الجديدة.

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