"التنمية" تتحدث عن صرف الدفعة الثانية من مساعدات "وقفة عز"





ولفت في الوقت ذاته إلى أن وزارة التنمية منذ الأيام الأولى لظهور حالات كورونا في فلسطين وشرعت بإعداد خطة طوارئ للاستجابة بالوضع القائم .



وأشار الصوالحة إلى أن خطة طوارئ أخذت بعين الاعتبار الفئات التي قد تُضر جراء انتشار (كورونا) من فقراء وعمال ومهمشين، وخاصة عمال اليومي حتى يكون هناك استجابة لاحتياجاتهم إلى جانب الأسر التي تعاني من موضوع الحجر الصحي او تكون لديها ناس مصابين بفيروس (كورونا).



ووفق مدير التخطيط في وزارة التنمية، فإن وزارته سجلت منذ جائحة (كورونا) 60 ألف اسماً، جميعهم من الفقراء الجدد وتم رفع أسمائهم للوزارة كي يتلقوا خدمات ومساعدات منها.



رام الله - دنيا الوطنأكد مدير عام التخطيط في وزارة التنمية الاجتماعية، أيمن صوالحة، أنه يتم التحضير لصرف الدفعة الثانية من صندوق "وقفة عز" لحوالي 12 ألف أسرة فلسطينية متضررة من جائحة (كورونا).وقال خلال استضافته في التغطية الخاصة التي أطلقتها (فضائية النجاح)، بدعم من جامعة النجاح الوطنية: " ننتظر الآن التقارير من البنوك حتى نعرف إن كان هناك مشاكل أو عثرات لصرف أموال وقفة عز لبعض الأسر".وأضاف: أنه تم الصرف لأول دفعة بـ "وقفة عز" الجدد والبالغ عددهم 118 ألف، وحاليا يتم الاعداد لصرف الدفعة الثانية من وقفة عز لـ12 ألف أسرة".