السعودية تسجل ارتفاعاً كبيراً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

سجلت السعودية اليوم الإثنين، 4207 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 52 حالة وفاة جديدة.





ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع كبير في إصابات الفيروس في المملكة، مقارنة بعدد الإصابات في اليوم السابق.



وبذلك يرتفع عدد إصابات فيروس (كورونا) في السعودية إلى 213716، بما في ذلك، 62114 حالة نشطة، منها 2254 مريضا في حالة حرجة.



وسجلت وزارة الصحة، خلال 24 ساعة الماضية، 52 وفاة جديدة جراء الفيروس، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 1968 حالة وفاة.



رام الله - دنيا الوطن