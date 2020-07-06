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العراق يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد وفيات ومصابي فيروس (كورونا)

العراق يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد وفيات ومصابي فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل العراق اليوم الإثنين، تسجيل 94 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما سجل 1796 إصابة بالفيروس، فيما تشير هذه الأرقام إلى انخفاض، في الأعداد عن الأيام الماضية، كما أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، حتى الآن 62275 إصابة، بينما بلغت الوفيات 2567 حالة وفاة.

وتم فحص 11519 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 612607 نموذجاً".

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