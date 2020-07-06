محافظ نابلس يتابع الحالة الوبائية والأمنية الخاصة بالوقاية من (كورونا) بقريتي "يتما" و"قريوت"



ودعا رمضان خلال لقائه اللجان والمؤسسات المسؤولة عن حالة الطوارئ في القريتين لضرورة التشديد والالتزام باجراءات السلامة الصحية والوقائية للحد من انتشار الفيروس.



فيما أشاد بجهود هذه اللجان والتي توصل الليل بالنهار في سبيل حماية أبناء شعبنا من هذا الفيروس الجديد والفيروس الاحتلالي القديم المستمر.



وقد تمنى اللواء رمضان لكافة المصابين من كلا القريتين الشفاء العاجل وعودتهم لممارسة حياتهم الطبيعية بعيدا عن أي نكسات تمسهم أو تمسُّ حياة أبنائهم وعائلاتهم.













رام الله - دنيا الوطنتفقد محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان اليوم الإثنين، قريتي "يتما" و"قريوت" لمتابعة الحالة الوبائية واجراءات السلامة والوقاية والإغلاق للحد من انتشار فيروس (كورونا) المتسجد، والذي تسارعت أعداد الإصابة بها خلال الأيام الماضية، وذلك بحضور قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة.