محافظ قلقيلية يكشف نتائج العينات التي تم سحبها من المخالطين أمس بالمحافظة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبه، اليوم الإثنين، بأن جميع العينات التي تم سحبها من المخالطين يوم أمس ظهرت نتائجها صباح اليوم، وهي سليمة ومعافاة.



وناشد محافظ قلقيلية في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، الأخوة المواطنين الالتزام بما تم الإعلان عنه من إجراءات وعدم التحرك إلا للضرورة.



وأعلنت وزارة الصحة، صباح يوم الاثنين، تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في فلسطين.