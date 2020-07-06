حظر لمس الكعبة.. تعرف على بروتوكلات السعودية الصحية لموسم الحج هذا العام

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

استعداداً لموسم الحج 2020، المقرر أن يبدأ خلال أقل من شهر، أعلنت السعودية بروتوكولات صحية لمنع انتشار فيروس (كورونا) المستجد.



وكما قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإم من أهم هذه البروتوكولات، حظر التجمعات والاجتماعات بين الحجيج.



وذكر بيان للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)، إنه سيتم حظر لمس الكعبة خلال الحج هذا العام وفرض مسافة تباعد اجتماعي لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص والآخر خلال اداء المناسك بما في ذلك صلاة الجماعة ومنطقة الطواف حول الكعبة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وسيقتصر دخول منة والمزدلفة وعرفات على من يحملون تصاريح للحج من الأحد الموافق 19 تموز/يوليو حتى الثاني من آب/أغسطس 2020، وسيكون لزاما على الحجاج والمنظمين وضع كمامات.



وسيكون 70% من حجاج هذا العام من المقيمين، فيما تم اقتصار حج المواطنين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من (كورونا).



وكانت المملكة السعودية قرر في حزيران/يونيو قصر عدد الحجيج المحليين على نحو 1000 شخص لمنع انتشار فيروس (كورونا) بعد حظر أداء المسلمين من خارج المملكة للحج هذا العام وذلك لأول مرة في الوقت المعاصر.