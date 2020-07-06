صور: مسيرة يشارك بها عشرات المواطنين ضد اعتداءات المستوطنين بأراضي "خلة حسان"

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف إن "اعتداءات المستوطنين المتكررة في المنطقة تصاعدت بعد قرار استعادة أكثر من 100 قطعة أرض بجهود الهيئة وأصحاب الأراضي، والتي كان آخرها استعادة17) دونما من الأراضي) قبل أسبوع.وأشار إلى أن "الشركات الإسرائيلية قامت بتزوير (1300) دونم وأكثر من (142) قطعة أرض من عقود البيع في المنطقة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضاف عساف "سنقدم كل ما يلزم المزارع في هذه المنطقة من أجل تعزيز صموده على أرضه، وسنقيم متنزها في المنطقة من أجل تعزيز الوجود الفلسطيني هنا".