شؤون فلسطينية

صور: مسيرة يشارك بها عشرات المواطنين ضد اعتداءات المستوطنين بأراضي "خلة حسان"

صور: مسيرة يشارك بها عشرات المواطنين ضد اعتداءات المستوطنين بأراضي "خلة حسان"
رام الله - دنيا الوطن
رداً على اعتداءات المستوطنين، شارك عشرات المواطنين في مسيرة انطلقت من أمام بلدية بديا في محافظة سلفيت، باتجاه أراضي "خلة حسان" الواقعة في أراضي بلدتي بديا وسنيريا، 

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف إن "اعتداءات المستوطنين المتكررة في المنطقة تصاعدت بعد قرار استعادة أكثر من 100 قطعة أرض بجهود الهيئة وأصحاب الأراضي، والتي كان آخرها استعادة17)  دونما من الأراضي) قبل أسبوع.

وأشار إلى أن "الشركات الإسرائيلية قامت بتزوير (1300) دونم وأكثر من (142) قطعة أرض من عقود البيع في المنطقة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف عساف "سنقدم كل ما يلزم المزارع في هذه المنطقة من أجل تعزيز صموده على أرضه، وسنقيم متنزها في المنطقة من أجل تعزيز الوجود الفلسطيني هنا".








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