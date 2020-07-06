"الصحة" تكشف عن حالة وعدد مصابي فيروس (كورونا) بغرف العناية المكثفة

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة، أن حالة المصابين بفيروس (كورونا) المستجد في غرف العناية المكثفة مستقرّة، وعددها ثماني حالات.



وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، ان إجمالي عدد الحالات النشطة حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم بلغ 4100 حالة.



وأشارت إلى أن طواقمها تقوم بتتبع الخارطة الوبائية في كافة محافظات الوطن، ومتابعة الحالات المصابة داخل الحجر المنزلي، إضافة إلى تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالفيروس داخل مراكز الحجر.



وأضافت "الصحة": أنها ستصدر يوميا تقريراً واحداً مفصّلا حول الإصابات بفيروس (كورونا)، عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، مؤكدة أنه لن يصدر تقرير بالإصابات مساء اليوم.



ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة عنها للحد من انتشار الفيروس.