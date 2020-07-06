الشرطة تحتجز 17 مركبة لعدم التزام سائقيها بحالة الطوارئ في قلقيلية





كما تم إغلاق عدد من المحال التجارية في محافظة قلقيلية، لعدم الالتزام بتعليمات حالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس (كورونا).



وأكدت الشرطة أنه تم عمل جولات ميدانية على المحال التجارية المسموح العمل بها، لمتابعة التزامها بالبروتوكول الصحي واستخدام كافة وسائل السلامة الصحية والوقائية من فيروس (كورونا).



من جهته أكد العقيد نهاد ربايعه، مدير شرطة محافظة قلقيلية، على أن الشرطة وبالشراكة مع المؤسسة الأمنية ماضية بجهودها التي تهدف لتطبيق قرارات حالة الطوارئ التي أقرتها الحكومة الفلسطينية، داعية المواطنين إلى الالتزام بقرار الإغلاق وموعده والالتزام في بيوتهم، حفاظاً على سلامتهم وسلامة أبنائهم .



رام الله - دنيا الوطناحتجزت الشرطة اليوم 11 مركبة، وأغلقت عدداً من المحال التجارية، وذلك لعدم التزامهم بالإغلاق ومنع الحركة الذي تفرضه حالة الطوارئ التي تشهدها فلسطين للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد في قلقيلية.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وأثناء قيام دوريات الشرطة بعمل جولات في المدينة وقرارها وبلداتها وذلك لضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء بإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء الوطن والإغلاق لمدة خمسة أيام، فقد تم احتجاز 17مركبة لحركتها في مدينة قلقيلية دون مبرر.