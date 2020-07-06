شؤون فلسطينية

إغلاق 56 محلاً واحتجاز 20 مركبة لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بنابلس

إغلاق 56 محلاً واحتجاز 20 مركبة لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بنابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة والمؤسسة الأمنية 56 محلاً تجارياً، وقبضت على 13 شخصاً، وحجزت 20 مركبة لعدم التزامهم في حالة الطوارئ في نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه خلال قيام دوريات الشرطة بمساندة من المؤسسة الأمنية بعمل جولات تفقدية في المدينة وريف المحافظة والحواجز التي تهدف للحد من حركة وتنقل المواطنين في المحافظة، وتنفيذاً لقانون الطوارئ وقرار محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، بإغلاق المدينة وعدم خروج المواطنين من منازلهم إلا في حالات الضرورة، فقد تم إغلاق 56 محلاً تجارياً، وألقي القبض على 13 شخصاً لخرقهم حالة الطوارئ.

وأضافت: تم حجز 20 مركبة خلال تحرك سائقيها في الشوارع بدون أي مبرر ومخالفتهم لحالة الطوارئ والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في المحافظة .

وأضافت: أنه تم حجز هذه المركبات إدارياً، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق سائقيها أصولاً، حسب الاصول القانونية.

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