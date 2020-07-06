شاهد: إسرائيل تنشر الفيديو الرسمي لإطلاق القمر الصناعي "أوفيك 16"

وكان الصاروخ أطلق الساعة الرابعة فجر اليوم.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، قال: إن إطلاق القمر الصناعي "أوفيك 16" الليلة هو "إنجاز عظيم"، وإن التفوق التكنولوجي والاستخباري لإسرائيل هو حجر الزاوية لأمنها.



