عاجل

  • السعودية: اقتصار حج المواطنين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من (كورونا)

دولي

شاهد: إسرائيل تنشر الفيديو الرسمي لإطلاق القمر الصناعي "أوفيك 16"

شاهد: إسرائيل تنشر الفيديو الرسمي لإطلاق القمر الصناعي "أوفيك 16"
رام الله - دنيا الوطن
نشرت إسرائيل مساء اليوم الإثنين، الفيديو الرسمي لإطلاق القمر الصناعي الإسرائيلي "أوفيك 16".

وكان الصاروخ أطلق الساعة الرابعة فجر اليوم.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، قال: إن إطلاق القمر الصناعي "أوفيك 16" الليلة هو "إنجاز عظيم"، وإن التفوق التكنولوجي والاستخباري لإسرائيل هو حجر الزاوية لأمنها.

من جهته، قال الجنرال احتياط، عاموس يادلين: إن الإطلاق الناجح للقمر الناعي "أوفيك 16" يمنح إسرائيل قدرات إستراتيجية واستخباراتية فريدة، وإن أهمية هذا الإنجاز واضحاً هذه الأيام مع "إمكانية التصعيد ضد إيران".


أخبار ذات صلة

إسرائيل: استمرار تفاقم أزمة (كورونا) وسط ارتفاع كبير بعدد المصابين

إسرائيل: استمرار تفاقم أزمة (كورونا) وسط ارتفاع كبير بعدد المصابين

صحيفة إسرائيلية: تم تأجيل قرار الضم إلى شهر

صحيفة إسرائيلية: تم تأجيل قرار الضم إلى شهر

(كورونا) عالمياً: أكثر من 536 ألف وفاة و11 مليوناً و563 ألف إصابة

(كورونا) عالمياً: أكثر من 536 ألف وفاة و11 مليوناً و563 ألف إصابة

إسرائيل تُطلق قمراً اصطناعياً لأغراض التجسس

إسرائيل تُطلق قمراً اصطناعياً لأغراض التجسس

فيديو: سقوط طائرة مدنية على طريق للسيارات في المكسيك.. ونشوب حريق كبير

فيديو: سقوط طائرة مدنية على طريق للسيارات في المكسيك.. ونشوب حريق كبير

إسرائيل تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات بفيروس (كورونا).. وفرض إجراءات مشددة

إسرائيل تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات بفيروس (كورونا).. وفرض إجراءات مشددة

إيران تسجل أعلى عدد يومي للوفيات بفيروس (كورونا)

إيران تسجل أعلى عدد يومي للوفيات بفيروس (كورونا)

بسبب &#34;التحديات الأمنية&#34;.. نتنياهو يُصدر قراراً بشأن رئيس (موساد)

بسبب "التحديات الأمنية".. نتنياهو يُصدر قراراً بشأن رئيس (موساد)

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

عشائر الخليل: منع التجمعات واجب وطني وديني للخروج من أزمة (كورونا)

عشائر الخليل: منع التجمعات واجب وطني وديني للخروج من أزمة (كورونا)

الشرطة تحتجز 17 مركبة لعدم التزام سائقيها بحالة الطوارئ في قلقيلية

الشرطة تحتجز 17 مركبة لعدم التزام سائقيها بحالة الطوارئ في قلقيلية

إغلاق 56 محلاً واحتجاز 20 مركبة لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بنابلس

إغلاق 56 محلاً واحتجاز 20 مركبة لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بنابلس

الاحتلال يُعيق حركة المواطنين جنوب غرب جنين

الاحتلال يُعيق حركة المواطنين جنوب غرب جنين

الاحتلال يُخطر بهدم 30 منزلاً ومنشأة بالعيسوية في القدس

الاحتلال يُخطر بهدم 30 منزلاً ومنشأة بالعيسوية في القدس

المالكي: على المجتمع الدولي انتهاج آلية عقوبات ومقاطعة وعزل لإسرائيل

المالكي: على المجتمع الدولي انتهاج آلية عقوبات ومقاطعة وعزل لإسرائيل

نادي الأسير: عدم التزام بعض البنوك بصرف مستحقات عائلات الأسرى يُمثل خنجراً بخاصرةً شعبنا

نادي الأسير: عدم التزام بعض البنوك بصرف مستحقات عائلات الأسرى يُمثل خنجراً بخاصرةً شعبنا

الديمقراطية: جالياتنا مدعوة لمزيد من التحرك واستقطاب أوسع تأييد عالمي للقضية الوطنية

الديمقراطية: جالياتنا مدعوة لمزيد من التحرك واستقطاب أوسع تأييد عالمي للقضية الوطنية

منوعات

فان دام ينعي رجاء الجداوي بصورة تجمعهما: &#34;أنا مصدوم&#34;

فان دام ينعي رجاء الجداوي بصورة تجمعهما: "أنا مصدوم"

لبنانية تتشاجر مع زوجها بسبب نادين نجيم.. والفنانة تتدخل

لبنانية تتشاجر مع زوجها بسبب نادين نجيم.. والفنانة تتدخل

مثلث الصديقات يفقد ضلعاً.. ماذا فعلت رجاء أمام منزل ميرفت أمين ودلال قبل مرضها؟

مثلث الصديقات يفقد ضلعاً.. ماذا فعلت رجاء أمام منزل ميرفت أمين ودلال قبل مرضها؟

سبب صادم وراء معاناة تولين البكري من مرض نفسي حاد

سبب صادم وراء معاناة تولين البكري من مرض نفسي حاد

رانيا يوسف تفضح المتحرشين بها على &#34;إنستجرام&#34; ورسائلهم الخادشة

رانيا يوسف تفضح المتحرشين بها على "إنستجرام" ورسائلهم الخادشة

تصريح دفن رجاء الجداوي يكشف اسمها وعمرها الحقيقيين

تصريح دفن رجاء الجداوي يكشف اسمها وعمرها الحقيقيين

تداول خبر وفاة نبوية السيد.. ونجلها يكشف مفاجأة

تداول خبر وفاة نبوية السيد.. ونجلها يكشف مفاجأة

بعد وفاة رجاء الجداوي.. فنان مصري يعلن إصابته بـ(كورونا) وهذه آخر أمنياته

بعد وفاة رجاء الجداوي.. فنان مصري يعلن إصابته بـ(كورونا) وهذه آخر أمنياته

آخر تسجيل صوتي للراحلة رجاء الجداوي على فراش المرض للفنانة شهيرة

آخر تسجيل صوتي للراحلة رجاء الجداوي على فراش المرض للفنانة شهيرة

كيف نعى عادل إمام الفنانة الراحلة رجاء الجداوي؟

كيف نعى عادل إمام الفنانة الراحلة رجاء الجداوي؟

عربي

الصين تُقدم مساعدات طبية للجامعة العربية لمكافحة (كورونا)

الصين تُقدم مساعدات طبية للجامعة العربية لمكافحة (كورونا)

مسؤول سوداني: عمل سري إثيوبي أدى لنقص المياه في الخرطوم

مسؤول سوداني: عمل سري إثيوبي أدى لنقص المياه في الخرطوم

شاهد: محاولة تهريب أجزاء من التوراة بمطار القاهرة

شاهد: محاولة تهريب أجزاء من التوراة بمطار القاهرة

السعودية تنشر بروتوكولات واجراءات مشددة للحج

السعودية تنشر بروتوكولات واجراءات مشددة للحج