شاهد: إسرائيل تنشر الفيديو الرسمي لإطلاق القمر الصناعي "أوفيك 16"
رام الله - دنيا الوطن
نشرت إسرائيل مساء اليوم الإثنين، الفيديو الرسمي لإطلاق القمر الصناعي الإسرائيلي "أوفيك 16".
نشرت إسرائيل مساء اليوم الإثنين، الفيديو الرسمي لإطلاق القمر الصناعي الإسرائيلي "أوفيك 16".
وكان الصاروخ أطلق الساعة الرابعة فجر اليوم.
وكان وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، قال: إن إطلاق القمر الصناعي "أوفيك 16" الليلة هو "إنجاز عظيم"، وإن التفوق التكنولوجي والاستخباري لإسرائيل هو حجر الزاوية لأمنها.
من جهته، قال الجنرال احتياط، عاموس يادلين: إن الإطلاق الناجح للقمر الناعي "أوفيك 16" يمنح إسرائيل قدرات إستراتيجية واستخباراتية فريدة، وإن أهمية هذا الإنجاز واضحاً هذه الأيام مع "إمكانية التصعيد ضد إيران".
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