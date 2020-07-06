الإعلان رسمياً عن استشهاد الأسير سعدي الغرابلي بسجون الاحتلال

الأسير سعدي الغرابلي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، باستشهاد الأسير سعدي الغرابلي (75) عاما من سكان حي الشجاعية بقطاع غزة، في عيادة سجن الرملة، والمعتقل في سجون الاحتلال منذ 26 عاما.



وأوضحت الهيئة، أن الأسير الغرابلي، أستشهد اليوم بعد صراع طويل مع المرض وتعمد إهمال الحالة الصحية له بشكل متعمد من قبل إدارة السجون الإسرائيلية والتي تنتهجها كوسيلة انتقامية بحق الأسرى المرضى.



ولفتت، الى أن الأسير الشهيد الغرابلي، اعتقل في العام 1994 وحكم الاحتلال عليه بالسجن مدى الحياة، وتعرّض للعزل الانفرادي لسنوات طويلة تعرض فيها لعدة أمراض كمرض السكري والضغط وضعف السمع والإبصار، وسرطان البروتستات.



يذكر أنه وباستشهاد الأسير الغرابلي يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الى 223 أسيرا استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلية منذ العام 1967.