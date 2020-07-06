إسرائيل: استمرار تفاقم أزمة (كورونا) وسط ارتفاع كبير بعدد المصابين





وذكر مجلس الأمن القومي أن حالة 84 منهم توصف بخطيرة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وارتفع عدد الوفيات الى 332، فيما يخضع 32 مريضاً لأجهزة التنفس الاصطناعي، ومن مجمل الإصابات هناك 82 وصفت حالتهم متوسطة و 90 خطيرة، و 17974 تماثلوا للشفاء.





وناشدت وزارة الصحة بإجراء فحوصات للتشخيص عن المرض، لأن من شأن ذلك وقف سلسلة انتقال العدوى، علمًا أن عدد الفحوصات بالأمس بلغ 18948.



وفي السياق أقرت لجنة الدستور البرلمانية في إسرائيل، مشروع القانون الذي ينص على تغريم كل من لا يضع كمامة 500 شيكل بدلا من 200 شيكل، وسيحال مشروع القانون هذا على هيئة (كنيست) للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.



رام الله - دنيا الوطنرصدت في إسرائيل أمس 817 مريضاً جديداً بفيروس (كورونا)، ليبلغ عدد حاملي الفيروس المؤكدين، 11856.