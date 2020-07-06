صور: إلقاء القبض على أكبر تاجر مخدرات غرب جنين





وأضاف: قام المشتبه به بالفرار باتجاه جدار الضم والتوسع تاركاً مركبته، وبتفتيشها تم ضبط 49 كيساً، بداخلها مواد يشتبه أنها مخدرة، من نوع قنب مصنع بوزن 200 غم، ومعدة للبيع، وعلبة ذخيرة بداخلها طلقات نارية لسلاح "إم 16"، عدد 30 طلقة.



وتابعت الشرطة: بعد البحث والتحري ورصد المشتبه به ورد معلومات مؤكده لدى فرع المخدرات، تفيد بأن المذكور يحوز مواداً مخدرة داخل منزله، ويقوم بترويجها وهو من أصحاب السوابق، وعليه تم استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة وتحركت قوة من فرع مكافحة المخدرات تساندها الشرطة الخاصة والأمن الوطني إلى منزل المذكور وبتفتيشه تم ضبط 80 كيساً يشتبه أنها مخدرة من نوع قنب مصنع بوزن 383،7، و23 حبة، يشتبه أنها حبوب الاكستازي المخدرة، كما تم ضبط بندقية صيد وطلقات الصيد عدد 55 طلقة وإلقاء القبض عليه.



وأكدت الشرطة، أنه تم توقيف المشتبه به والتحفظ على المواد التي ضبطت بحوزته لحين عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.









رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم الإثنين، القبض على أكبر تاجر مخدرات وبحوزته أكثر من نصف كغم مواد مخدرة، غرب جنين.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لفرع مكافحة المخدرات عن قيام شخص بالاتجار بالمواد المخدرة في إحدى قرى غرب محافظة جنين، وبناءً عليه تحركت قوة من فرع المخدرات، وتم رصد المشتبه به وكان يقود مركبة غير قانونية.