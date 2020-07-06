الصحة بغزة: إجراء 116 عينة خلال 24 ساعة الماضية ولم تُسجّل أية إصابات

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أنه تم إجراء 116 عينة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا).وقالت الوزارة: إنه بلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 12,926 عينة، منها 12,854 عينة سلبية، و72 عينة إيجابية.وأوضحت الصحة بغزة، أن عدد الحالات المؤكدة 72 حالة، وعدد الحالات التي شفيت 60، فيما الحالات النشطة (الموجبة) 11 حالة، وتم تسجيل حالة وفاة وحيدة.