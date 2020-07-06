الاحتلال يُعيق حركة المواطنين جنوب غرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حركة المواطنين جنوب غرب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، نصبت حاجزاً عسكرياً على مفترق بلدة عرابة، وأوقفت المركبات المارة على شارع جنين- نابلس وقرى منطقة يعبد وعرابة، وأعاقت تحركات المواطنين بعد أن استجوبتهم، كما كثفت من تواجدها العسكري على حاجز (دوتان) المقام فوق أراضي بلدة يعبد.