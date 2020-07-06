الاحتلال يُخطر بهدم 30 منزلاً ومنشأة بالعيسوية في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم 30 منزلاً ومنشأة في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.



وقال عضو لجنة متابعة العيسوية، محمد أبو الحمص، إن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال بالقدس، وزعت عشرات الإخطارات بالهدم على منشآت ومنازل للمقدسيين في مختلف أحياء البلدة، عرف منها منزل شقيق الأسير سامر العيساوي، رأفت العيساوي، الذي هدمت جرافات الاحتلال منزله عام 2013.



وأضاف: أن طواقم البلدية، صورت عدداً من المنشآت والمنازل بعد اقتحامها، منها ما هو قيد الإنشاء والآخر مأهول.



وتتعرض العيسوية إلى حملة انتهاكات ممنهجة من القمع والتنكيل، ويحرم الاحتلال أهاليها من التوسع العمراني في أراضيهم.