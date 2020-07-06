الصين تُقدم مساعدات طبية للجامعة العربية لمكافحة (كورونا)

الجامعة العربية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت جامعة الدول العربية، أمس الأحد، تسلمها شحنة من المساعدات الطبية؛ لمكافحة مرض فيروس (كورونا)، كهبة من الحكومة الصينية.



ووفق صحيفة (اليوم السابع)، فقد قام سفير الصين بالقاهرة، لياو لي تشيانغ، بتسليم شحنة المساعدات، لمسؤولين في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.



وقال لياو، عقب تسليم شحنة المساعدات، إنه بعد ظهور المرض، شاركت الصين الدول العربية المختلفة، بخبرات وتكنولوجيا لمكافحة الفيروس التاجي.



وأضاف السفير، أن الصين، عقدت مؤتمرات بالفيديو لخبراء الصحة مع 21 دولة عربية، وأرسلت فرقاً طبية إلى 8 دول عربية، وساعدت الدول العربية في شراء المواد اللازمة لمكافحة الفيروس.



وأوضح، أن تعاون الصين والدول العربية معاً لمحاربة الوباء، يظهر مرة أخرى، أنه بغض النظر عن كيفية تغير الوضع الدولي، فإن الصداقة بين الصين والدول العربية، تبقى قوية وحميمة على الدوام.