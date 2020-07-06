الشرطة تُغلق 16 محلًا لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية بطولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة، اليوم 16 محلًا تجاريًا، وحجزت 5 مركبات، وذلك لعدم التزامهم بالإغلاق والبروتوكول الصحي، الذي تفرضه حالة الطوارئ، التي تشهدها فلسطين للحد من انتشار فيروس (كورونا).



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن المركز المتنقل والعلاقات العامة والإعلام والمرور والسياحة وإدارات شرطة طولكرم، بالتعاون مع الشركاء من لجنة السلامة العامة والضابطة الجمركية، قامت بإغلاق 16محلاً تجارياً وحجز 5 مركبات؛ لعدم التزام أصحابها بالتعليمات، التي أًعلن عنها ضمن خطة الطوارئ، وذلك للحد من انتشار الفيروس؛ وذلك أثناء قيام دوريات الشرطة والشركاء، بعمل جولات في المدينة وبلدة عنبتا لضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ؛ لحصر انتشار الأمراض، وأن هذه الجولات تقوم بها الشرطة بشكل دوري؛ للحد من انتشار هذا الفيروس.



وأكدت أنه تم التحفظ على المركبات، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بحق أصحابها أصولاً.