نادي الأسير: عدم التزام بعض البنوك بصرف مستحقات عائلات الأسرى يُمثل خنجراً بخاصرةً شعبنا





وجدد نادي الأسير تأكيده على أن خطورة التعاطي مع الأوامر العسكرية، التي يصدرها الاحتلال متشعبة ومركبة، ولا تتعلق فقط بقضية الأسرى، بل بالوجود الفلسطيني وقراره الوطني، متجاهلة هذه البنوك أو متناسية أن مصدر شرعيتها ومصدر قانونية عملها في فلسطين، إنما هو من السلطة الوطنية الفلسطينية، وليس من الحاكم العسكري للاحتلال.



ودان نادي الأسير، قرارات تلك البنوك، داعيها للعودة عنها، والانتظام والتناغم مع السلوك الجماعي لشعبنا الفلسطيني في مواجهة كل ما يعترض طريقنا، خاصة في ظل تحد آخر نواجهه إلى جانب إجراءات الاحتلال، وهو جائحة (كورونا) التي تفرض أعباء ثقيلة على شعبنا، والتي بدلاً من أن تقدم هذه البنوك الدعم والمساندة له، يحكمها الرعب والخوف المصطنع من إجراءات يتخذها الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير، اليوم الاثنين، إن عدم التزام بعض البنوك بصرف مستحقات عائلات الأسرى، يمثل خنجراً في خاصرة شعبنا الفلسطيني، ويأتي في ظل جملة من التحديات المصيرية التي نواجهها، وفي وقت نحن بأمس الحاجة فيه إلى دعم صمود شعبنا ومناضلينا.