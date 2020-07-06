الديمقراطية: جالياتنا مدعوة لمزيد من التحرك واستقطاب أوسع تأييد عالمي للقضية الوطنية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

وجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تحية نضالية وكفاحية صادقة إلى جالياتنا الفلسطينية في أوروبا، خاصة وبلاد المهجر عامة، على الدور المتقدم الذي تتحمل أعباءه ومسؤولياته في الدفاع عن القضية والحقوق الوطنية لشعبنا، وفي مقاومة مشروع الضم والاستعمار الاستيطاني، وكشف أهدافه الدنيئة والخبيثة،

وما يلحقه من ضرر قاتل بحق شعبنا وقضيته الوطنية.



وقالت الجبهة: "إن التحركات الجماهيرية التي شهدها عدد من العواصم والمدن الأوروبية في اليومين الماضيين، تؤكد مدى حيوية جالياتنا، واستعداداتها النضالية، وانتمائها الثابت للقضية والوطن، وحرصها على أن تكون في مقدمة الصفوف في مقارعة الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية".



ودعت الجبهة جالياتنا الفلسطينية والعربية إلى رفع وتيرة تحركاتها ونضالاتها في بلدان المهجر، واستقطابها للقوى السياسية المحلية على اختلاف توجهاتها، لتأييد حقوق شعبنا وقضيته، ونزع الشرعية عن الاحتلال الإسرائيلي وممارساته وانتهاكه للشرعية الدولية، ومواثيقها وقراراتها.