الصحة تُطلق نموذجاً إلكترونياً للإبلاغ عن الأعراض الجانبية العكسية للمستحضرات الصيدلانية

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت وزارة الصحة نموذجاً الكترونياً، يُمكّن المواطنين من الإبلاغ عن الأعراض الجانبية العكسية للمستحضرات الصيدلانية.



وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن هذا النموذج يُستخدم في حال ظهرت أعراض جانبية للدواء الذي يستخدمه المريض، سواء كانت موجودة أو غير موجودة في نشرة الدواء.



وأشارت إلى أن كل مستحضر صيدلاني له أعراض جانبية متوقعة بعد الدراسات السريرية، وتحدث نتيجة لامتداد خواص الدواء وتأثيرها على الجسم بشكل عام، إلا أنه وعلى المدى البعيد قد تظهر أعراض أخرى غير متوقعة لم تكن مكتشفة على المرضى الذين يستخدمون هذه المستحضرات، أو قد تزداد حدة أو تكرار الأعراض الجانبية المتوقعة، وفي بعض الأحيان قد تحدث أثناء استخدام المستحضرات الصيدلانية بجرعتها الصحيحة.



وتابعت وزيرة الصحة، أن الموقع صمم لجمع معلومات أكثر عن هذه الأعراض ورصدها، ووضع التوصيات المناسبة لتضمينها في نشرات الأدوية أو إصدار تعاميم بتقييد استخدام الدواء، وفي بعض الحالات يتم وقف بعض الأصناف الدوائية إذا كانت الأعراض الجانبية العكسية لها خطيرة جداً ومهددة للحياة.



وأشارت إلى أن الإبلاغ عن حدوث أعراض جانبية للأدوية هو أمر ضروري لرصد سلامة الأدوية وضمان أنها آمنة وفعالة للاستخدام، مضيفة أنه عند بدء تناول مستحضر ما، فإنه من المهم ملاحظة أي تغيرات تطرأ على الصحة، وإخبار الطبيب أو الصيدلي عن حدوث أي اعراض جانبية، ورصد ذلك مباشرة للجهة المسؤولة عنه، وهي الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة من خلال تعبئة النموذج الالكتروني المتوفر على الرابط التالي: http://pharmacy.moh.ps/index/Form/Language/ar..