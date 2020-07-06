حماس توجّه رسائل إلى وزارة الصحة برام الله بظل ارتفاع إصابات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة (حماس)، اليوم الاثنين: إنها تتابع تطورات الوضع الصحي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إذ ينتشر وباء (كورونا) بشكل متسارع، يدعو إلى القلق على سلامة شعبنا، وعلى فاعلية منظومة حمايته من الوباء الخطير.



وأضافت حركة (حماس)، وفق ما جاء على موقعها الإلكتروني: "إننا إذ ندعو الله سبحانه وتعالى بالحفظ والسلامة لأهلنا الصامدين المرابطين في الضفة والقدس؛ لنتوجه بالتحية الخالصة لشعبنا الصابر، ونشد على أياديهم، ونعلن عن تضامننا الكامل مع أهلنا الكرام، مع دعائنا بالرحمة لمن قضى نحبه جرّاء الوباء، وتمنياتنا بالسلامة للمصابين، والسلامة لشعبنا جميعًا".



وذكرت الحركة: "ندعو جماهير شعبنا إلى الالتزام التام بالإجراءات الوقائية، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر من الإصابة بالفيروس، وللحد من انتشاره، كما ندعوهم إلى أخذ كل التعليمات والتوصيات الصادرة عن الجهات الصحية والرسمية المختلفة على محمل الجد وعدم التهاون".



وأوضحت بالقول: "ندعو وزارة الصحة في رام اللهن وجميع الجهات الحكومية المختلفة إلى المزيد من العمل والاجتهاد، وتجاوز أي إهمال أو تقصير في حماية شعبنا، مع ما يلزم ذلك من متابعة ومحاسبة وتخصيص ميزانيات، وتوفير كوادر وأطقم إضافية؛ فحماية شعبنا من الوباء أمانة شرعية وواجب وطني في رقابنا جميعًا، وهي أيضًا مسؤولية جماعية، تشترك فيها كل الجهات الرسمية والأهلية والشعبية".