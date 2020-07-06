شاهد: آثار القصف الإسرائيلي على مزرعة أبقار شرقي مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عدة غارات على حي الزيتون، شرقي مدينة غزة.وقالت مصادر محلية، اليوم الأحد: إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت نقطتي رصد للمقاومة، شرق حي الزيتون، شرقي مدينة غزة، كما استهدفت أرضاً زراعية، دون أن يُبلغ عن وجود إصابات.وأدى القصف الإسرائيلي إلى أضرار كبيرة في إحدى مزارع الأبقار شرقي مدينة غزة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.