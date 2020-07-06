مسؤول سوداني: عمل سري إثيوبي أدى لنقص المياه في الخرطوم

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول سوداني بقوى الحرية والتغيير: إن إثيوبيا، شرعت سراً في ملء سد النهضة، مما تسبب في نقص حصة المياه في السودان.



ووفق صحيفة (الراكوبة السودانية) فقد قال القيادي في قوى الحرية والتغيير محمد وداعة: "إثيوبيا بدأت ملء سد النهضة سراً، وكل الشواهد تؤكد أن إثيوبيا شرعت بالعملية، وهو ما تسبب في قلة المياه الواردة للسودان في تموز/ يوليو الجاري".



وذكر وداعة، أن "الخطوة الإثيوبية، أدت إلى تفاقم أزمة الكهرباء، نتيجة نقص التوليد المائي، متوقعاً أن "يزداد الأمر سوءاً على السودان".



واتهم الحكومة الإثيوبية بالسعي إلى "تخزين المياه والتحكم فيها والإخلال بكل اتفاقيات المياه".