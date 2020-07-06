بدء صرف رواتب المتقاعدين والعسكريين

أعلن محافظ سلطة النقد، عزام الشوا، أن المصارف، قامت اليوم الاثنين، بصرف رواتب المتقاعدين والعسكريين، وذلك عبر الصرافات الآلية المنتشرة في جميع المحافظات.







وأوضح الشوا، أن عملية صرف الرواتب لها إجراءات فنية من لحظة ورود الحوالة إلى المصارف، وورود كشوفات بأسماء المستفيدين من هيئة التقاعد الفلسطينية، وبالرغم من حالة الإغلاق الحالية، فقد تعاونت المصارف على إنجازها اليوم، مراعاة لظروف أهلنا وأحبتنا، وتقديراً لجهودهم في خدمة الوطن.

رام الله - دنيا الوطنوشكر الشوا المصارف، على سرعة استجابتها لتوجيهات سلطة النقد؛ لتنفيذ عملية الصرف اليوم.