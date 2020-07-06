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شاهد: محاولة تهريب أجزاء من التوراة بمطار القاهرة

شاهد: محاولة تهريب أجزاء من التوراة بمطار القاهرة
مطار القاهرة الدولي
رام الله - دنيا الوطن
أحبطت سلطات مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب مصري، كان قادما من بيروت، تهريب كتاب أثري معدني، يحمل كتابات عبرية قديمة داخل جهاز تلفزيون.

ووفق موقع (صدى البلد) فإن جهاز جمارك المطار، اشتبه في حقائب راكب مصري على متن الطائرة المصرية القادمة من بيروت، وطلبت فحص أمتعته على جهاز الفحص بأشعة (X_Ray) فتبين وجود جهاز تلفزيون بداخله ما يشبه الكتاب.

وأوضح الموقع أنه بعد تفتيش حقائب الراكب يدوياً، وبفك التلفزيون، عثر على كتاب معدني قديم مكون من 10 صفحات، وتبين أنه جزء من التوراة، وبه أحرف وكلمات تشبه العبرية.




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