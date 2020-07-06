القوى السياسية الكويتية تُجدد رفضها للمشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

جددت القوى السياسية الكويتية، رفضها لكافة المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية، وأكدت دعمها لحق الشعب الفلسطيني في مقاومتها على الصعد كافة.



وقالت القوى السياسية الكويتية، في بيان صحفي، "في الوقت الذي تجتاح العالم جائحة (كورونا) بدون آفاق إيجابية لمعالجة الوباء، لم تتوقف سلطات الاحتلال في فلسطين المحتلة، يوماً عن ممارسة سلوكها الإجرامي، بحق الشعب الفلسطيني، سواء باتباع نهج هدم المنازل والاعتقال وعمليات القتل، إضافة للتطبيق الممنهج للعديد من بنود مشروع صفقة القرن الأميركية".



وأضافت أن التمادي الإسرائيلي في تنفيذ مشروع ضم مساحات شاسعة من أراضي الأغوار الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967، يأتي بمباركة أميركية، ونتيجة صمت غالبية دول العالم عن النهج التوسعي، الذي يمارسه الاحتلال على أرض فلسطين.



وأكدت أن مشروع تصفية قضيتنا المركزية، الذي تتبناه الإدارة الأميركية، جوبه برفض كويتي منذ الإعلان عنه، من خلال مواقف القيادة السياسية للدولة والمؤسسات الرسمية والشعبية المختلفة، التي تنسجم مع المبدأ الكويتي الشامخ بالوقوف مع الشعب الفلسطيني، وحقوقه الشرعية والقانونية، والرافض في الوقت نفسه، لسياسة شريعة الغاب، التي تمارسها دولة الاحتلال.



ووقع على بيان القوى السياسية الكويتية: الحركة الدستورية الإسلامية، المنبر الديمقراطي الكويتي، حركة العمل الشعبي، التحالف الإسلامي الوطني، التيار العروبي، حزب المحافظين المدني، الحركة الديمقراطية المدنية، الحركة الليبرالية الكويتية، تجمع العدالة والسلام، الحركة الشعبية الوطنية الكويتية، تجمع راية الشعب، تجمع ولاء الوطني، تجمع الميثاق الوطني.