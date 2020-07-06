شؤون فلسطينية

إسماعيل هنية يبعث برسالة إلى الرئيس الجزائري

إسماعيل هنية يبعث برسالة إلى الرئيس الجزائري
إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
بعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، رسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لاستقلال الجزائر.

وقال هنية في رسالته، التي نشرها المكتب الإعلامي لحماس: "إنَّنا في حركة حماس، ومعنا الشعب الفلسطيني، وإذ نشارككم أفراح هذه الذكرى المجيدة، التي يحتفل بها الشعب الجزائري الشقيق كلَّ عام، لنستحضر باعتزاز التضحيات التي قدّمها رجاله الأبطال وشهداؤه الأبرار، الذين دفعوا أرواحهم في سبيل تحرير البلاد من الاستعمار"، داعيًا الله تعالى، أن يعيد هذه الذكرى المجيدة على الجزائر الشقيقة، رئيسًا وحكومة وشعبًا، بمزيد من التوفيق والنجاحات والإنجازات.

وأكّد هنية، أنَّ الشعب الفلسطيني، تابع بكل فخر واهتمام، المشهد المهيب الذي صنعه الشعب الجزائري الشقيق في مراسم استقبال رفات شهداء المقاومة الشعبية، والتي ضمّت 24 مقاومًا من مختلف أنحاء البلاد، بعد 170 عامًا على استشهادهم، معربًا في الوقت ذاته عن أنَّ هذا الموقف التاريخي في استعادة رفاتهم يشكّل مصدر فخر وإلهام في استمرار المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، حتى انتزاع الحقوق المشروعة، وتحرير الأرض وعودة اللاجئين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمته القدس.

وعبّر هنية في رسالته للرّئيس الجزائري عن عظيم تقدير الشعب الفلسطيني، للمواقف التاريخية والمشرّفة للجزائر، قيادة وشعبًا في الوقوف مع فلسطين وقضيتها العادلة، والدور الكبير في دعم صمود الشعب الفلسطيني، وقال هنية: "نعرب عن تطلّعنا الدائم إلى الجزائر، قيادةً وشعبًا، في مواصلة وتعزيز هذا الأدوار والمواقف، في الوقت الذي يتصاعد فيه إجرام الاحتلال ضدَّ الأرض والشعب والمقدَّسات في فلسطين".

وختم هنية رسالته، باعتزاز حركة (حماس) والشعب الفلسطيني بأواصر الأخوَّة، التي تجمع الشعبين الجزائري والفلسطيني، داعيًا للرئيس الجزائري بموفور الصحة والسَّعادة، وأن يصرف عن الجهورية الجزائرية الشقيقة، وشعبها الكريم، شرّ جائحة (كورونا)، مع تحقيق المزيد من التقدّم والازدهار والرّخاء.

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