دولي

مساعدات طبية من الصين للجامعة العربية لمكافحة مرض "كوفيد- 19"

رام الله - دنيا الوطن
تسلمت جامعة الدول العربية اليوم (الأحد) شحنة من المساعدات الطبية لمكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) من الحكومة الصينية. وقام سفير الصين بالقاهرة لياو لي تشيانغ، اليوم بتسليم شحنة المساعدات لمسئولي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقال لياو، في تصريحات للصحفيين، عقب تسليم شحنة المساعدات، إنه بعد ظهور المرض شاركت الصين الدول العربية المختلفة بخبرات وتكنولوجيا لمكافحة الفيروس التاجي.

وأضاف أن الصين عقدت مؤتمرات بالفيديو لخبراء الصحة مع 21 دولة عربية، وأرسلت فرقا طبية إلى 8 دول عربية، وساعدت الدول العربية في شراء المواد اللازمة لمكافحة الفيروس.

وأوضح أن تعاون الصين والدول العربية معا لمحاربة الوباء تظهر مرة أخرى أنه بغض النظر عن كيفية تغير الوضع الدولي، فإن الصين والدول العربية صديقتين حميمتين على الدوام.

 

ولفت إلى أن التعاون في مكافحة الوباء بين الصين والدول العربية أدى إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.

ونوه لياو بأن الصين قدمت كميات كبيرة من المواد الطبية للدول العربية منذ اندلاع أزمة فيروس (كوفيد- 19).

وأعرب عن تطلع الصين للعمل مع الدول العربية لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وتعميق التعاون متبادل المنفعة، وبناء مجتمع مصير مشترك للصين والدول العربية في عصر جديد، ودفع الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية إلى مستوى جديد.

من جانبه، أعرب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، عن تقديره الكبير للحكومة الصينية لإرسالها هذه المساعدات الطبية.

وقال زكي، في تصريحات للصحفيين، إن هذا يعكس عمق التعاون والصداقة بين جامعة الدول العربية والصين، خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي يواجهها العالم.

وتأتي المساعدات في إطار تعزيز التعاون المتبادل بين الجانبين لمكافحة انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

كما أنها تأتي عشية انعقاد الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى التعاون الصيني - العربي، والذي يعقد غدا الإثنين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

أخبار ذات صلة

صحيفة إسرائيلية: تم تأجيل قرار الضم إلى شهر

صحيفة إسرائيلية: تم تأجيل قرار الضم إلى شهر

(كورونا) عالمياً: أكثر من 536 ألف وفاة و11 مليوناً و563 ألف إصابة

(كورونا) عالمياً: أكثر من 536 ألف وفاة و11 مليوناً و563 ألف إصابة

إسرائيل تُطلق قمراً اصطناعياً لأغراض التجسس

إسرائيل تُطلق قمراً اصطناعياً لأغراض التجسس

فيديو: سقوط طائرة مدنية على طريق للسيارات في المكسيك.. ونشوب حريق كبير

فيديو: سقوط طائرة مدنية على طريق للسيارات في المكسيك.. ونشوب حريق كبير

إسرائيل تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات بفيروس (كورونا).. وفرض إجراءات مشددة

إسرائيل تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات بفيروس (كورونا).. وفرض إجراءات مشددة

إيران تسجل أعلى عدد يومي للوفيات بفيروس (كورونا)

إيران تسجل أعلى عدد يومي للوفيات بفيروس (كورونا)

بسبب &#34;التحديات الأمنية&#34;.. نتنياهو يُصدر قراراً بشأن رئيس (موساد)

بسبب "التحديات الأمنية".. نتنياهو يُصدر قراراً بشأن رئيس (موساد)

نتنياهو: نتواجد في مرحلة ذروة تفشي (كورونا) صعبة للغاية

نتنياهو: نتواجد في مرحلة ذروة تفشي (كورونا) صعبة للغاية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

الحكم بالسجن على أربعة فتية مقدسيين

الحكم بالسجن على أربعة فتية مقدسيين

المطران حنا: ظاهرة الانتحار في قطاع غزة مقلقة

المطران حنا: ظاهرة الانتحار في قطاع غزة مقلقة

الثقافة بغزة تعلن أسماء الفائزين بمسابقة &#34;شعراء ضد التطبيع&#34; الدولية

الثقافة بغزة تعلن أسماء الفائزين بمسابقة "شعراء ضد التطبيع" الدولية

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطناً من الضفة

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطناً من الضفة

مجدلاني يؤكد عمق العلاقات الفلسطينية الجزائرية ويعبر عن الاعتزاز بتجربة الجزائر النضالية

مجدلاني يؤكد عمق العلاقات الفلسطينية الجزائرية ويعبر عن الاعتزاز بتجربة الجزائر النضالية

الاحتلال يجرف أراضٍ ببلدة حوارة جنوب نابلس واندلاع مواجهات بالمنطقة

الاحتلال يجرف أراضٍ ببلدة حوارة جنوب نابلس واندلاع مواجهات بالمنطقة

مستوطنون ينصبون خياماً على أراضي بديا ودعوات للدفاع عنها

مستوطنون ينصبون خياماً على أراضي بديا ودعوات للدفاع عنها

فلسطين لدراسات الأسرى: 1050 حالة اعتقال من القدس بالنصف الأول من 2020

فلسطين لدراسات الأسرى: 1050 حالة اعتقال من القدس بالنصف الأول من 2020

منوعات

لبنانية تتشاجر مع زوجها بسبب نادين نجيم.. والفنانة تتدخل

لبنانية تتشاجر مع زوجها بسبب نادين نجيم.. والفنانة تتدخل

مثلث الصديقات يفقد ضلعاً.. ماذا فعلت رجاء أمام منزل ميرفت أمين ودلال قبل مرضها؟

مثلث الصديقات يفقد ضلعاً.. ماذا فعلت رجاء أمام منزل ميرفت أمين ودلال قبل مرضها؟

سبب صادم وراء معاناة تولين البكري من مرض نفسي حاد

سبب صادم وراء معاناة تولين البكري من مرض نفسي حاد

رانيا يوسف تفضح المتحرشين بها على &#34;إنستجرام&#34; ورسائلهم الخادشة

رانيا يوسف تفضح المتحرشين بها على "إنستجرام" ورسائلهم الخادشة

تصريح دفن رجاء الجداوي يكشف اسمها وعمرها الحقيقيين

تصريح دفن رجاء الجداوي يكشف اسمها وعمرها الحقيقيين

تداول خبر وفاة نبوية السيد.. ونجلها يكشف مفاجأة

تداول خبر وفاة نبوية السيد.. ونجلها يكشف مفاجأة

بعد وفاة رجاء الجداوي.. فنان مصري يعلن إصابته بـ(كورونا) وهذه آخر أمنياته

بعد وفاة رجاء الجداوي.. فنان مصري يعلن إصابته بـ(كورونا) وهذه آخر أمنياته

آخر تسجيل صوتي للراحلة رجاء الجداوي على فراش المرض للفنانة شهيرة

آخر تسجيل صوتي للراحلة رجاء الجداوي على فراش المرض للفنانة شهيرة

كيف نعى عادل إمام الفنانة الراحلة رجاء الجداوي؟

كيف نعى عادل إمام الفنانة الراحلة رجاء الجداوي؟

ابنة رجاء الجداوي تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة وآخر أربع كلمات رددتهم

ابنة رجاء الجداوي تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة وآخر أربع كلمات رددتهم

عربي

يُمنع تقبيل الحجر الأسود أو لمس الكعبة.. شاهد البروتوكولات الصحيّة للحج هذا العام

يُمنع تقبيل الحجر الأسود أو لمس الكعبة.. شاهد البروتوكولات الصحيّة للحج هذا العام

مصر تسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

مصر تسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

بسبب شبهة تضارب المصالح.. &#34;النهضة&#34; في تونس تعتزم مراجعة موقفها من الحكومة

بسبب شبهة تضارب المصالح.. "النهضة" في تونس تعتزم مراجعة موقفها من الحكومة

رئيس الوزراء السوداني يعفي مدير عام الشرطة ونائبه من منصبيهما

رئيس الوزراء السوداني يعفي مدير عام الشرطة ونائبه من منصبيهما