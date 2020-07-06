الحكم بالسجن على أربعة فتية مقدسيين





وذكر مركز معلومات وادي حلوة- سلوان، أن قاضي محكمة الاحتلال، حكم على أربعة فتية بالسجن الفعلي لفترات تتراوح ما بين 14- 30 شهراً.



وأوضح أن القاضي حكم على حاتم جبر العباسي 30 شهرًا، ويقبع في سجن (مجدو)، مؤمن محمد العباسي 30 شهرًا، ويقبع في سجن (الدامون)، علاء محمد العباسي 14 شهرًا، ويقبع في سجن (مجدو)، ومصعب محمود العباسي 14 شهرًا، ويقبع في سجن (الدامون).



وأشار إلى أن هؤلاء الفتية، اعتقلوا بتاريخ 26/11/2019، بعد اقتحام منازلهم في بلدة سلوان، وبعد حوالي أسبوعين من التحقيق، قدمت ضدهم لوائح اتهام، تضمنت "إلقاء زجاجات حارقة في سلوان".



رام الله - دنيا الوطنأصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية، غربي القدس المحتلة صباح الاثنين، أحكامًا بالسجن الفعلي على أربعة فتية من بلدة سلوان.