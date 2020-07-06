الشرطة تُغلق 37 محلاً تجاريًا لعدم الإلتزام بالاغلاق في رام الله والبيرة

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة اليوم 37 محلًا تجاريًا في محافظة رام الله والبيرة وأوقفت 32 شخص وذلك لعدم التزامهم بقرار وتعليمات الاغلاق الصادر في المحافظات الفلسطينية؛ لكبح جماح تفشي فيروس (كورونا) في البلاد.



وقالت ادارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة: إنه وخلال عمل دوريات الشرطة في ارجاء محافظة رام الله والبيرة من اجل التأكد من إجراءات السلامة العامة والوقائية من فيروس (كورونا) المتبعة من قبل المواطنين وأصحاب المحال التجارية، فقد تم اغلاق 37 محل تجاري في انحاء المحافظة وتم توقيف 32 شخص وحجز 6 مركبات لعدم التزامهم بتعليمات الاغلاق ومنع الحركة لكبح جماح انتشار الفايروس في محافظات الوطن.



وناشدت الشرطة جميع المواطنين بالالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة والبقاء بالمنازل وعدم الخروج منها الا في حالات الضرورة القصوى و اتباع كافة الاجراءات الوقائية والصحية.