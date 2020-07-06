تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح يوم الاثنين، تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في فلسطين.



وأكدت الصحة، تسجيل 64 إصابة جديدة منذ التحديث المسائي يوم أمس، وحتى الساعة 8:00 صباح اليوم، توزعت على النحو الآتي: (34 في محافظة الخليل، و14 في محافظة القدس، و3 إصابات في محافظة رام الله والبيرة، و8 إصابات في محافظة بيت لحم، إصابة في محافظة نابلس، وإصابتين في محافظة أريحا، إصابتين من طولكرم)، وفق ما نقلت وكالة (وفا).



وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4786، بينها 4100 بحالة نشطة، 21 حالة وفاة.



وأوضحت الوزارة، أن عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة، بلغت 8، بينها 3 حالات، موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.



فيما يلي توزيع الإصابات الجديدة على محافظات الضفة، حسب ما نشرت وزارة الصحة الفلسطينية.



محافظة القدس: عناتا 3، أبو ديس 3، العيزرية 4، الرام 1، مدينة القدس 2، قطنة 1.



طولكرم: 2 عتيل.



رام الله والبيرة: 2 قرية أبو فلاح، 1 مدينة رام الله.



محافظة الخليل: 5 مدينة الخليل، 6 دورا، 22 بيت كاحل، 1 ترقوميا.



محافظة بيت لحم: 2 مدينة بيت لحم، 1 بيت ساحور 2 مخيم الدهيشة، 3 الخضر.



محافظة أريحا: 2 مدينة أريحا.



محافظة نابلس: 1 مخيم العين.