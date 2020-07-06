شؤون فلسطينية

المطران حنا: ظاهرة الانتحار في قطاع غزة مقلقة

المطران حنا: ظاهرة الانتحار في قطاع غزة مقلقة
المطران عطالله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس  أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، بأن ظاهرة الانتحار في غزة، والتي قد تنتقل إلى أماكن أخرى، إنما هي ظاهرة في غاية الخطورة، ووجب الاهتمام بها، ومن كل الجوانب.

وأكد أن الذي يقوم بقتل نفسه لأي سبب من الأسباب، إنما يرتكب جريمة، ويناقض الوصية الإلهية التي تقول: "لا تقتل" وعندما يقول الكتاب الإلهي لا تقتل، إنما يقصد قتل الآخر أو قتل الذات، 
إنها جريمة بكل المقاييس، ولكن لا يجوز الاكتفاء بإصدار بيانات تشجب هذه الظاهرة، باعتبارها مناقضة للقيم والمبادئ الدينية، بل يجب أيضا إجراء دراسة معمقة وموضوعية، لماذا يصل بعض شبابنا إلى هذا الوضع النفسي المتردي، والذي يؤدي بهم إلى وضع حد لحياتهم.

وتابع: إنه اليأس والإحباط والانهيار النفسي، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المأساوية، وخاصة في قطاع غزة.

وقد ازدادات الأوضاع المأساوية في غزة، بعد وباء (كورونا) وهذا الوباء الذي ادخل الكثيرين في حالة الخوف والتوتر والانهيار العصبي، بسبب تداعياته الاجتماعية والسيكولوجية والنفسية.

وطالب الجهات المختصة، بأن تبذل جهوداً أكبر بالاهتمام بشريحة الشباب، وخاصة في هذه الظروف، حيث يعاني شعبنا من أوضاع معيشية واقتصادية صعبة، لم تبتدئ مع  (كورونا)، ولكنها ازدادت صعوبة وتعقيداً مع هذا الوباء الذي ألم ببلادنا.

وختم قائلاً: نتضامن مع الاأر الثكلى، التي فقدت أبناءها بهذه الطريقة المروعة، ونتمنى ألا تتسع رقعة هذه الظاهرة الخطيرة، فشبابنا هم أمل المستقبل، وهم ثروتنا التي نعتز بها، ونريدهم أن يكونوا أقوياء بمعنويات عالية، وأن يواجهوا الصعاب أيا كان شكلها، بمسؤولية وحكمة ورصانة.

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