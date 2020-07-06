غانتس: لدينا هدفان نريد تحقيقهما في قطاع غزة

بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

تحدث وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، حول إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، الليلة الماضية.



وقال غانتس وفق ما نقلت قناة (كان): "لدينا مصلحتان في غزة، وهما استعادة الأسرى الإسرائيليين، واستعادة الهدوء، وإذا لم يحدث ذلك، سنرد بقوة كبيرة، لن نسمح بانتهاك سيادتنا".



وكانت صفارات الإنذار، دوت مساء أمس الأحد، في غلاف غزة، بعد إطلاق صاروخين من القطاع.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في غلاف غزة، فقد تم تحديد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة، نحو المستوطنات"، في حين قصف الجيش عدة أهداف في القطاع.