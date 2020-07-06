داخلية غزة تنشر لائحة العقوبات التي تنتظر مطلقي النار في الهواء

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

نشر المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، لائحة عقوبات، سيتم اتخاذها بحق مطلقي النار في الهواء.



وقال المكتب، إن العقوبات هي: التوقيف لمدة شهر على الأقل لكل من يُطلق النار، مع دفع صلح جزائي بقيمة 1000 شيكل.



وأكدت الداخلية، أنه سيتم مصادرة أية قطعة سلاح، تُستخدم في إطلاق النار، نهائيًا، ومنع إعادتها.



وأشارت إلى أنه سيتم حبس لمدة ستة أشهر من لا يتمكن من دفع الصلح الجزائي، مع الحرمان من الإجازات البيتية خلال فترة الحبس.