اشتية: 82% من إصابات (كورونا) بسبب الأعراس وبيوت العزاء ونطالب الاحتلال بإغلاق جميع المعابر

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الاثنين، أن السبب الرئيسي لتفشي فيروس (كورونا) في الضفة الغربية، يعود لعدم السيطرة على المعابر والحدود.وقال اشتية خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماع مجلس الوزراء، برام الله: إن "عدم السيطرة على المعابر والحدود من الأسباب الرئيسية لتفشي فيروس (كورونا)"، مضيفًا: "نطالب الاحتلال بإغلاق جميع المعابر، وسنخاطب قوات الأمم المتحدة لمراقبة ذلك".وأشار إلى أن 82% من المصابين بفيروس (كورونا) جاءت بسبب الاختلاط بين المواطنين، وتحديدًا في الأعراس وبيوت العزاء، و18% من العمال، داعيًا كل فرد أن يتحمل مسؤوليته بالحفاظ على نفسه وعائلته، متابعًا: "مجموع الإصابات في فلسطين فاق الـ 4000 منها 129 حالة فقط تعاني من الأعراض".وأوضح، أن 129 مصاباً بفيروس (كورونا) من مجمل المصابين يعانون من أعراض المرض، و4 مصابين في العناية المكثفة.وطالب رئيس الوزراء، العشائر بتبني ميثاق شرف يمنع الأعراس والتجمهر؛ للحد من انتشار الفيروس.