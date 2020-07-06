الاحتلال يجرف أراضٍ ببلدة حوارة جنوب نابلس واندلاع مواجهات بالمنطقة

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رام الله - دنيا الوطن

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أراضي المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، تمهيداً لفتح طريق استيطاني.



وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال والمواطنين، الذين تصدوا للاحتلال، الذي يقوم بأعمال تجريف في أراضي البلدة.



وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس: إن الاحتلال أعاد صباحاً تجريف أراضي جنوب حوارة، تحضيراً لفتح طريق استيطاني في المنطقة، حيث اندلعت مواجهات، أطلق خلال الاحتلال قنابل الصوت والغاز، تجاه المواطنين، الذين يحاولون التصدي لهم.