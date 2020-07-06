مستوطنون ينصبون خياماً على أراضي بديا ودعوات للدفاع عنها

وكان مواطنان من بديا، أصيبا يوم أمس الأحد، بالرصاص، خلال تصدي المواطنين لاعتداءات المستوطنين.

رام الله - دنيا الوطنأقدم مستوطنون، مساء أمس الأحد، على نصب خيام على أراضي المواطنين في قرية بديا غرب سلفيت، بحماية قوات الاحتلال.وأفادت مصادر محلية، أن المستوطنين، يعملون على إتمام مخطط الاستيلاء على أراضٍ بمنطقة خلة حسان في ظل الانشغال بانتشار وباء (كورونا) في الضفة الغربية.وأطلق نشطاء، دعوات لاعتبار بديا قِبلة لأهالي القرى المجاورة للدفاع عنها، وحمايتها من أطماع المستوطنين على غرار معركة الدفاع عن جبل العرمة في نابلس.وأعلنت وزارة الصحة، أن إصابة متوسطة بالرصاص الحي في الحوض، وأخرى في الرقبة (جرح خارجي) وكسر في الكتف وصلت إلى مستشفى سلفيت.ووجه أهالي القرية، دعوات للمواطنين عبر سماعات المساجد؛ للتصدي للمستوطنين، الذين اقتحموا أراضي البلدة، وأطلقوا النار على أصحابها.وقالت مصادر محلية: إن المستوطنين، أطلقوا الرصاص من أسلحة رشاشة من مسافة قريبة جدًا، نحو المواطنين خلال عملهم في أراضيهم المهددة بالمصادرة.ويمارس المستوطنون وعصابة "تدفيع الثمن"، أعمالاً إرهابية على الطرقات، بينما تتولى قوات الاحتلال حمايتهم في كثير من الأحيان.جدير بالذكر، أن الشهيدة عائشة الرابي من بلدة بديا في سلفيت، كانت ضحية حجارة المستوطنين، التي ألقيت على المركبة التي كان يقودها زوجها قبل نحو عام.