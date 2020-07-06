تعرف على أسعار الدجاج واللحوم والأسماك في أسواق غزة

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الطازجة، في أسواق قطاع غزة، اليوم الاثنين، على النحو التالي:



أسعار اللحوم:



العجل: 36 شيكلاً.



بتلو: 40 شيكلاً.



الضاني: 45 – 50 شيكلاً.



أسعار الدواجن:



أسعار طبق البيض:



8 – 9 شواكل.



أسعار الدجاج:



1ك = 8.5 – 9 شواكل.



صدر: 20 شيكلاً.



شيش: 21 شيكلاً.



فخد: 11 شيكلاً.



دبوس: 12 شيكلاً.



جناح: 8 شواكل.



كبدة: 15 شيكلاً.



أسعار الأسماك الطازجة:



دنيس (برك): 1ك = 33 شيكلاً.



سكمبلة: 1ك = 7 شواكل.



سردينة = 17 شيكلاً.



سردينة بزرة: 3 شواكل.



فريدي صغير: 17 شيكلاً.



فريدي وسط: 25 شيكلاً.



فريدي كبير: 60 شيكلاً.



سكمبلة كبير: 25 شيكلاً.



سكمبلة صغيرة: 10 شواكل.



سويسي: 25 شيكلاً.



جربيدي وسط: 25 شيكلاً.



صروص: 25 شيكلاً.



كلماري: 25 شيكلاً.



غمبري وسط: 40 شيكلاً.



غمبري جامبو: 60 شيكلاً.