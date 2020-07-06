تعرف على أسعار الدجاج واللحوم والأسماك في أسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الطازجة، في أسواق قطاع غزة، اليوم الاثنين، على النحو التالي:
أسعار اللحوم:
العجل: 36 شيكلاً.
بتلو: 40 شيكلاً.
الضاني: 45 – 50 شيكلاً.
أسعار الدواجن:
أسعار طبق البيض:
8 – 9 شواكل.
أسعار الدجاج:
1ك = 8.5 – 9 شواكل.
صدر: 20 شيكلاً.
شيش: 21 شيكلاً.
فخد: 11 شيكلاً.
دبوس: 12 شيكلاً.
جناح: 8 شواكل.
كبدة: 15 شيكلاً.
أسعار الأسماك الطازجة:
دنيس (برك): 1ك = 33 شيكلاً.
سكمبلة: 1ك = 7 شواكل.
سردينة = 17 شيكلاً.
سردينة بزرة: 3 شواكل.
فريدي صغير: 17 شيكلاً.
فريدي وسط: 25 شيكلاً.
فريدي كبير: 60 شيكلاً.
سكمبلة كبير: 25 شيكلاً.
سكمبلة صغيرة: 10 شواكل.
سويسي: 25 شيكلاً.
جربيدي وسط: 25 شيكلاً.
صروص: 25 شيكلاً.
كلماري: 25 شيكلاً.
غمبري وسط: 40 شيكلاً.
غمبري جامبو: 60 شيكلاً.
جاءت أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الطازجة، في أسواق قطاع غزة، اليوم الاثنين، على النحو التالي:
أسعار اللحوم:
العجل: 36 شيكلاً.
بتلو: 40 شيكلاً.
الضاني: 45 – 50 شيكلاً.
أسعار الدواجن:
أسعار طبق البيض:
8 – 9 شواكل.
أسعار الدجاج:
1ك = 8.5 – 9 شواكل.
صدر: 20 شيكلاً.
شيش: 21 شيكلاً.
فخد: 11 شيكلاً.
دبوس: 12 شيكلاً.
جناح: 8 شواكل.
كبدة: 15 شيكلاً.
أسعار الأسماك الطازجة:
دنيس (برك): 1ك = 33 شيكلاً.
سكمبلة: 1ك = 7 شواكل.
سردينة = 17 شيكلاً.
سردينة بزرة: 3 شواكل.
فريدي صغير: 17 شيكلاً.
فريدي وسط: 25 شيكلاً.
فريدي كبير: 60 شيكلاً.
سكمبلة كبير: 25 شيكلاً.
سكمبلة صغيرة: 10 شواكل.
سويسي: 25 شيكلاً.
جربيدي وسط: 25 شيكلاً.
صروص: 25 شيكلاً.
كلماري: 25 شيكلاً.
غمبري وسط: 40 شيكلاً.
غمبري جامبو: 60 شيكلاً.
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