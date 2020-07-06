شؤون فلسطينية

تعرف على أسعار الدجاج واللحوم والأسماك في أسواق غزة

تعرف على أسعار الدجاج واللحوم والأسماك في أسواق غزة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الطازجة، في أسواق قطاع غزة، اليوم الاثنين، على النحو التالي:

أسعار اللحوم:

العجل: 36 شيكلاً.

بتلو: 40 شيكلاً.

الضاني: 45 – 50 شيكلاً.

أسعار الدواجن:

أسعار طبق البيض:

 8 – 9 شواكل.

أسعار الدجاج:

1ك = 8.5 – 9 شواكل.

صدر: 20 شيكلاً.

شيش: 21 شيكلاً.

فخد: 11 شيكلاً.

دبوس: 12 شيكلاً.

جناح: 8  شواكل.

كبدة: 15 شيكلاً.

أسعار الأسماك الطازجة:

دنيس (برك): 1ك = 33 شيكلاً.

سكمبلة: 1ك = 7 شواكل.

سردينة = 17 شيكلاً.

سردينة بزرة: 3 شواكل.

فريدي صغير: 17 شيكلاً.

فريدي وسط: 25 شيكلاً.

فريدي كبير: 60 شيكلاً.

سكمبلة كبير: 25 شيكلاً.

سكمبلة صغيرة: 10 شواكل.

سويسي: 25 شيكلاً.

جربيدي وسط: 25 شيكلاً.

صروص: 25 شيكلاً.

كلماري: 25 شيكلاً.

غمبري وسط: 40 شيكلاً.

غمبري جامبو: 60 شيكلاً.

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