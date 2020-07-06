فلسطين لدراسات الأسرى: 1050 حالة اعتقال من القدس بالنصف الأول من 2020

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صعدت بشكل كبير خلال العام الجاري من حملات الاعتقال، التي استهدفت المقدسيين بكافة شرائحهم، حيث رصد (1050) حالة اعتقال لمواطنين من مدينة القدس المحتلة خلال النصف الأول من العام.



وقال الناطق الإعلامي للمركز، رياض الأشقر: إن ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق المقدسيين وفى مقدمتها الاعتقالات المسعورة تهدف الى تهجيرهم وافراغ المدينة من أهلها الأصليين، وتأتى ضمن الاستهداف المباشر للأقصى والمقدسات وللوجود الفلسطيني وللمكانة التاريخية والدينية للمدينة المقدسة.



وأضاف أن الاعتقالات خلال النصف من الاول من العام استهدفت كافة الفئات من الأطفال والنساء والقيادات الإسلامية والوطنية، وحتى المرضى وكبار السن والمرابطين في المسجد الاقصى، حيث رصد ما يزيد عن (1050) حالة اعتقال، وهى تشكل 45% من إجمالي الاعتقالات في أنحاء الأراضي الفلسطينية في تلك الفترة.



وبيَّن الأشقر، أن حالات الاعتقال بين القاصرين من القدس بلغت (200) حالة من بينهم 22 طفلاً تقل أعمارهم عن 14 عاماً، بينما بلغت حالات الاعتقال بين النساء والفتيات (52) حالة من بينهن قاصرات ومسنات، إضافة إلى إصدار العشرات من أوامر الإبعاد والحبس المنزلي.



وشهدت بلدة العيسوية النصيب الأكبر من الاعتقالات، حيث وصلت إلى (330) حالة، وهو ما يشكل ثلث حالات الاعتقال من القدس، ومن المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، بلغت (200) حالة، ومن القدس القديمة بلغت حالات الاعتقالات (150) حالة، بينما من بلدة سلوان (100) حالة .



وأشار الأشقر إلى أن الاعتقالات خلال العام الجاري طالت قيادات اسلامية ووطنية، منهم رئيس الهيئة الإسلامية العليا وإمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، حيث أصدرت قراراً بإبعاده عن الأقصى لمدة 4 شهور، كذلك محافظ القدس عدنان غيث، ووزير شؤون القدس فادي الهدمي، ومدير الأقصى الشيخ عمر الكسواني، والشيخ ناجح بكيرات، وأمين سر إقليم حركة فتح بالقدس شادي مطور.



كما واصل الاحتلال استهداف المرابطات في المسجد الاقصى بذريعة التصدي لاقتحامات المستوطنين، وبعضهن اعتقلن أكثر من مرة خلال الشهور الماضية أبرزهن: هنادي الحلواني، ومدلين عيسى، والمعلمة خديجة خويص، وآيه أبو ناب، وغيرهن.



فيما اعتقل السيدة المقدسية سناء الرجب، وهى والدة الأسير عمار الرجبي، والسيدة إيمان فطافطة، وهى زوجه الأسير عبد المنعم الأعور، ووالدة الأسير محمد الأعور، المعتقل منذ عامين، واعتقل والدة و زوجة الشهيد ماهر زعاترة، كما استدعت زوجة الشهيد مصباح أبو صبيح؛ للتحقيق مها في مركز تحقيق (المسكوبية) وهى والدة الأسير صبيح أبو صبيح، واستدعت مراسلة تلفزيون فلسطين بالقدس، كرستين ريناوي، للتحقيق معها في مركز المسكوبية.



كذلك أعادت قوات الاحتلال، اعتقال النائب المقدسي محمد محمود أبو طير (68 عاماً) من منزله بمدينة البيرة، وهو مبعد عن مدينة القدس قبل 9 سنوات بعد سحب هويته، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري، علماً بأنه أمضى ما يزيد عن 33 عاماً من عمره متنقلاً بين السجون.



وكشف الأشقر، أن الاحتلال لم يكتفِ باعتقال مئات المقدسيين، إنما صعد من إصدار أوامر الإبعاد بحقهم، حيث بلغت قرارات الإبعاد خلال الشهور الستة الأولى من العام (235) قرار، منها (205) قرار إبعاد عن المسجد الأقصى، لفترات مختلفة، تراوحت بين أسبوع إلى 6 أشهر وغالبتيهم تم تجديد قرار الإبعاد لهم.



كذلك أصدر الاحتلال ما يزيد عن (65) قرار بالحبس المنزلي الكامل، أو الحبس المنزلي الليلي لعدة أشهر"، فيما منعت العشرات من الشبان من تعقيم شوارع وأزقة المدينة المقدسة للحد من انتشار فيروس (كورونا)، واعتقلت عدداً منهم، وعاقبتهم بدفع غرامات مالية باهظة.