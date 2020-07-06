صحفي إسرائيلي يهاجم وزراء الجيش: يردعون فقط الكثبان الرملية بغزة

غانتس وليبرمان

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم صحفي إسرائيلي، وزراء الجيش الإسرائيلي المتعاقبين، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، متمهًا إياهم بإطلاق العنان للتصريحات والتهديدات، وعدم اتخاذ أي قرار رادع لحفظ قوة إسرائيل.



وقال الصحفي الإسرائيلي، عميت سيغال، من القناة 12: إنه ليس هناك فرق بين بنيامين نتنياهو ونفتالي بينت وأفيغدور ليبرمان وبيني غانتس أو أي وزير جيش، سيأتي بعد ذلك، الجميع يطلق وعودات بتحقيق الردع، وإسقاط حكم حماس.



وأضاف سيغال: لكن حينما يجلس هؤلاء الوزراء أو من سيأتي بعدهم على الكرسي، يعملون بحزم ويردعون فقط الكثبان الرملية في غزة.



إلى ذلك، رد وزير الجيش الأسبق أفيغدور ليبرمان، على الصحفي الإسرائيلي، وقال: خلال فترة وجودي كوزير للجيش، تم تدمير 17 نفقًا، وتم قتل أكثر من 250 فلسطينياً من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ولكن المشكلة ليست وزير الجيش بل في رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.



وأضاف ليبرمان أنه "مثلما منع نتنياهو إخلاء خان الأحمر، ورفض اغتيال قادة التنظيمات في غزة، وأي مبادرة هجومية ضد حماس، ممكن ولا بد من هزيمة حماس، لكن هذا الشرط الأساسي لذلك هو استبدال نتنياهو".