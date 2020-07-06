الشرطة تُلقي القبض على مشتبه به بتهديد سيدة عبر (فيسبوك) في نابلس

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة القبض على مشتبه به بتهديد سيدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة تلقت شكوى من سيدة من نابلس، مفادها قيام مجهول بتهديدها عبر حسابها على (فيسبوك)، وبعد المعالجة الفنية من وحدة الجرائم الإلكترونية، توصلت المعلومات لصاحب الحساب، وألقت القبض عليه.

وأضافت، أن الشرطة، أنهت إجراءاتها القانونية بحق المشتبه به، وجرت إحالته للنيابة العامة؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، حسب الأصول.



