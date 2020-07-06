الاحتلال يعزل الأسير عمر خنفر في سجن (النقب)





وذكر مكتب "إعلام الأسرى" أن الأسير خنفر، معتقل منذ تاريخ 10/4/2002، وقد وجه له الاحتلال، تهمة الانتماء إلى كتائب شهداء الأقصى، والمشاركة في معركة التصدي لحصار مخيم جنين، وأصدرت بحقه محكمة الاحتلال لقاء ذلك حكماً بالسجن الفعلي مدة 19 عاماً، أمضى منها حتى الآن 18 عاماً و3 شهور، وتبقي له 9 شهور لإنهاء محكوميته.



وحمَّل "إعلام الأسرى" الاحتلال المسؤولية عن سلامة خنفر، كونه أحد الحالات المرضية في سجون الاحتلال، ويعاني من التهابات، وحصر بول وآلام حادة في الكلية اليمنى منذ سنوات، وتم نقله أكثر من مرة إلى المستشفى



وأشار إلى أن الاحتلال صعد في الشهور الأخيرة من عزل الأسرى، حيث لا يزال يعزل الأسيرين عمر خرواط وحاتم القواسمة من الخليل منذ 4 شهور، وكذلك الأسير اسلام وشاحي لا يزال معزولاً منذ 15 شهراً، ويعزل الأسيرتين "فدوى حمادة، وجيهان حشيمة.



رام الله - دنيا الوطننقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأسير عمر شريف خنفر من سكان مخيم جنين، إلى زنازين العزل في سجن (النقب الصحراوي) دون إبداء الأسباب.